Opinie • 19:00 Maak excuses met Keti Koti als nationale feestdag Nori Spauwen Het kabinet stapelt fout op fout in de aanloop naar het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden van Nederland, schrijft Nori Spauwen. Bied excuses aan op Keti Koti, de dag dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft. Er is bovendien maar één instituut met voldoende gravitas om excuses aan te bieden voor misstanden van deze omvang: het staatshoofd.

