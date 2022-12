Opinie • 15:00 Het idee van het Russische imperium zal moeten sterven Anne Applebaum Een nederlaag van Poetin en een einde aan de imperiale ambities zijn noodzakelijk voor een betere toekomst van Rusland. Ook nu zijn er nog Russen die geloven dat de toekomst anders kan zijn. Zij zullen blijven proberen hun land te veranderen, en op een dag zullen ze daarin slagen, schrijft journalist en historicus Anne Applebaum.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen