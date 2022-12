Expert • 18:30 Hoe moet je grensoverschrijdend gedrag onderzoeken? Naomi Ellemers Er zijn allerlei bureaus die grensoverschrijdend gedrag onderzoeken. Ethische richtlijnen en eenduidige protocollen ontbreken. Er is een wettelijk kader nodig voor dit soort onderzoeken, schrijft universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen