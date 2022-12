Opinie • 17:30 Het is tijd voor heffingen op kunstmest en krachtvoer Henk Folmer Jeltsje van der Meer-Kooistra De overheid heeft strenge maatregelen aangekondigd in stikstofcrisis, maar de uitwerking van die maatregelen is vooralsnog onduidelijk. Een belasting op de prijs van krachtvoer en kunstmest geeft hier invulling aan, volgens Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen