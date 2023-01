Essay • 15:00 De wereldwijde klimaatoorlog is in een nieuwe fase beland Robinson Meyer Ook al zet de wereld positieve stappen op het gebied van vermindering van CO2-uitstoot, de kans op een klimaatoorlog is nog niet verdwenen. Wel zijn de politieke risico’s op zo’n oorlog nu heel anders van aard dan zo’n 10 jaar geleden. Maar gevaarlijk blijft het, schrijft de Amerikaanse journalist Robinson Meyer.

