Opinie • 16:00 Universiteit kan veel leren van klantgerichtheid Coolblue en Amazon Peter Vervest In dit digitale tijdperk is de genegeerde klant zo vertrokken. Dat geldt ook voor studenten, die steeds meer keuze hebben uit hoogwaardige online opleidingen. Daarom moeten universiteiten de student voorop zetten en zorgen voor (veel) slimmer online aanbod, schrijft emeritus hoogleraar Peter Vervest.

