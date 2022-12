Opinie • 14:30 Het rapport over het racisme bij Buitenlandse Zaken is alleen voor zevenvinkers een verrassing Julia Wouters Politici, media en ambtelijke top: iedereen reageerde geschokt op het rapport dat deze week naar buiten kwam over institutioneel racisme bij Buitenlandse Zaken. Iedereen, behalve de (ex)ambtenaren van kleur, schrijft Julia Wouters. Voor hen zijn de bevindingen pijnlijk herkenbaar.

