Opinie • 15:00 Wat autocratische regimes het meest vrezen, zijn vrouwen die hun stem verheffen Annalena Baerbock De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, blikt vooruit op het nieuwe jaar. Hoe kunnen we in deze angstige en onzekere tijden optimistisch zijn? Zij pleit voor een feministisch buitenlandbeleid: als de helft van de bevolking wordt onderdrukt, kan geen land gedijen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen