Opinie • 11:00 Het generieke crisisbeleid is niet houdbaar, de overheid moet nu gerichte keuzes maken Pieter Hasekamp Nederland heeft twee crises doorstaan en veerkracht getoond, maar de gevolgen blijven scheef verdeeld. De overheidssteun moet daarom veel (toekomst)gerichter, schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp.

