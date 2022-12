Opinie • 16:30 Buitenlandse studenten zijn goed voor Nederland Lex Borghans Jo Ritzen Internationale studenten zouden een verdringend effect hebben, maar volgens Lex Borghans en Jo Ritzen (Maastricht University) is hun ‘netto-opbrengst’ juist positief voor Nederland, academisch en economisch. Daarnaast profiteren ook hun (armere) thuislanden van de kennis die zij hier opdoen.

