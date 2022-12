Opinie • 16:00 Met deze halve maatregelen stop je de schijnzelfstandigheid niet Enes Dedeić Het kabinet wil harder optreden tegen schijnzelfstandigheid. Maar volgens advocaat Enes Dedeić maken de nieuwe maatregelen weinig verschil. Niet minder zzp’ers, maar het beschermen van kwetsbare zzp’ers moet het doel zijn.

