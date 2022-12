Opinie • 16:00 VVD-jongeren: drie goede liberale voornemens voor het nieuwe jaar Michiel Suijker Bram van Bon De VVD moet in 2023 de compensatiedrift een halt toeroepen, schrijven Michiel Suijker en Bram van Bon van de JOVD. Het principe van ‘true pricing’ is een liberaal uitgangspunt en moet worden omarmd: daarom moet de partij zich onder meer hard maken voor belasting op kerosine. Ook moet ruimte worden gemaakt voor verlaging van de inkomstenbelasting.

