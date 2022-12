Maak nieuwe algoritmewaakhond een bulldog in plaats van een schoothond

Ariën Voogt

De nieuwe algoritmetoezichthouder lijkt te gaan werken vanuit het principe ‘markt controleert markt’. Dat betekent dat de markt normeert wat ‘eerlijk’ is, of ‘vooringenomen’. Niet de juiste route, vindt Ariën Voogt. Normering is een publieke taak, die niet aan de markt mag worden uitbesteed. Wie bepaalt bijvoorbeeld of het 'eerlijk' is om onderscheid te maken op basis van laaggeletterdheid of postcode?