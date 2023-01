Opinie • 17:30 Lezers reageren: 'Ga zo door, beste jonge liberalen' Lezersbijdragen Het voorkeursbeleid voor de vergoeding van geneesmiddelen doet veel discussie opwaaien. En de nieuwjaarsvoornemens van de jonge liberalen kunnen, juist onder oudere lezers, op instemming rekenen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen