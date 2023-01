Opinie • 15:30 Internationale handel wordt steeds meer een wapen Steven Brakman Harry Garretsen Het idee dat internationale handel de kans op oorlog doet afnemen, staat op de tocht, schrijven hoogleraren Steven Brakman en Harry Garretsen. Deze verschuiving komt door de oorlog met Poetin, de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de energietransitie. In 2023 zitten er daarom grenzen aan globalisering.

