Opinie • 11:00 Mensen maken het verschil, niet het beleid of het proces Femke de Vries Deel dit jaar eens wat wildcards uit aan uw medewerkers, schrijft Femke de Vries. In veel bedrijven maken beleid en procedures nog te veel de dienst uit. Terwijl het voor organisaties beter is om werknemers meer de ruimte te geven om zelf te beslissen.

