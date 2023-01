Expert • 15:30 Idealisme van OpenAI lijkt niet meer dan een luchtballon José van Dijck Nu de hype rondom ChatGPT en Dall-E luwt, wordt het tijd om licht te schijnen op het gedachtegoed achter OpenAI. Universiteitshoogleraar José van Dijck vraagt zich af wat er van die 'open' missie is overgebleven na zeven jaar.

