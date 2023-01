Peter Berdowski: heden koopman, morgen loopman

Hann Verheijen

‘Climate change is one of the greatest threats facing humanity', zo waarschuwt Boskalis in het eigen jaarverslag. Toch moppert de topman in het FD dat klimaatactivisten te veel invloed hebben op het beleid. Beide standpunten zijn lastig te rijmen, vindt Hann Verheijen.