Opinie • 19:00 Boskalis loopt met starre houding vast in eigen bagger Maria van der Heijden Danielle Hirsch Heske Verburg De klachtenregen van de Boskalis-topman in het FD wekt verbazing. Voor bedrijven als Boskalis staan de Haagse deuren immers wijd open. De Nederlandse belofte om te stoppen met fossiele exportsteun werd een jaar uitgesteld, en in 2022 kreeg Boskalis nog €1,5 mrd overheidssteun, merken Maria van der Heijden, Danielel Hirsch en Heske Verburg op.

