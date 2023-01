Opinie • 16:00 Vuurwerk afsteken straks net zo idioot als roken in een restaurant Diederik de Groot Het aantal slachtoffers door vuurwerk is terug op het niveau van voor de coronapandemie. De discussie over een algeheel vuurwerkverbod laait weer op. Laten we hierbij leren van de aanpak van het rookverbod, schrijft journalist Diederik de Groot.

