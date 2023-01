Opinie • 11:42 Privacy op de tocht door nieuwe witwasaanpak Fleur le Roy Het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' zet fundamentele belangen op het spel. Het gaat hierbij om het recht op privacy en de gegevensbescherming van alle Nederlanders. Volgens advocaat Fleur le Roy schreeuwt dat om een veel betere motivering van het kabinet.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen