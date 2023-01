Opinie • 11:00 ‘Democraat’ is een titel die je moet verdienen Jacques Wallage Een ware democraat wil niet alleen overtuigen, maar ook overtuigd worden. Wie dat weigert, negeert de democratische spelregels en is als een rugbyspeler die meedoet aan een voetbalwedstrijd. Beide sporten kunnen niet gelijktijdig beoefend worden.

