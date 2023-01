Opinie • 07:07 Bedrijvenlobby is gewoon een democratisch recht Frank Herreveld Hans van den Hurk De noodkreet van Boskalis-ceo Peter Berdowski illustreert dat de politiek amper openstaat voor overleg met multinationals die in Nederland belastingen betalen. Dat is ondemocratisch. Zet daarom de Haagse deuren open voor de bedrijvenlobby, maar dan wel transparant.

