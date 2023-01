Opinie • 16:41 Bedrijven huilen krokodillentranen om zorgplicht Marjolein Dieperink Tim Bleeker De zorgplicht in de nieuwe wet voor verantwoord ondernemen kan volgens Marjolein Dieperink en Tim Bleeker (VU) voor ceo's niet tot strafrechtelijke gevolgen leiden. Bonafide bestuurders hoeven niet bang te zijn voor de gevangenis.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen