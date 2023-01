Opinie • 15:00 De digitale euro behoort tot de rechten van de mens Klaas van Egmond Als het bij een volgende financiële crisis bij de banken misgaat, lopen wij als spaarders risico ons geld kwijt te raken of draait de overheid hiervoor op. Zorg dat de overheid zelf de controle krijgt over het geld. Voer daarom meteen de digitale euro in, schrijft hoogleraar Klaas van Egmond.

