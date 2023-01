Expert • 17:30 Stop met zeuren Europa, kom zelf eens in actie Sandra Phlippen Je kunt het protectionisme noemen, maar Joe Bidens nieuwe, grote wetten gaan de wereld aan onmisbare batterij- en waterstoftechnologie helpen. Europa moet niet mopperen, maar zelf in beweging komen, schrijft Sandra Phlippen.

