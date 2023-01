Expert • 15:29 Bij opsporing fraude speelt accountant geen heldenrol Marcel Pheijffer Klokkenluiders, tipgevers en zelfs toeval brengen veel vaker misstanden aan het licht dan de controlerend accountant. We moeten degenen koesteren die wél doorgraven en opstaan als het nodig is, schrijft hoogleraar Marcel Pheijffer.

