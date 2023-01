Opinie • 15:00 De tikkende tijdbom van het woningtekort Ed Groot Terwijl de bevolking snel groeit, hapert de woningbouw. Daarbij helpt het niet dat de vrije huurmarkt de nek wordt omgedraaid en woningcorporaties te weinig prikkels voelen om te bouwen. Bijstelling van beleid is nodig, ook om te voorkomen dat wonen, zoals vroeger, een molensteen op de rijksbegroting wordt.

