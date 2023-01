Opinie • 16:00 Vermogens zwaarder belasten lost ongelijkheid niet op Edin Mujagic De groeiende ongelijkheid in de wereld wordt veroorzaakt door de groeiende hoeveelheid geld. Want daarvan profiteren alleen mensen die dicht bij de geldpersen zitten. Wil je de scheefgroei echt aanpakken, dan moet volgens Edin Mujagic het monetaire en begrotingsbeleid op de schop.

