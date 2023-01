Opinie • 15:00 Door miljardensteun voor transitie blijft de bank achterover leunen Arnoud Boot Dirk Schoenmaker De banken nemen geen rol in de landbouw- en energietransitie. Waarom zouden ze ook? Met het manna uit Den Haag worden de leningen van de achterblijvers toch wel keurig terugbetaald. Volgens Arnoud Boot en Dirk Schoenmaker raakt Nederland zo steeds verder achterop.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen