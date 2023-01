Opinie • 11:00 Autonomie? Kies liever voor ‘globalanceren’ Pieter Hasekamp Strategische autonomie is een populaire term in Den Haag en Brussel. Maar pas op, het sterven naar volledige ontkoppeling van handelsrelaties eindigt in Noord-Koreaanse schraalheid, waarschuwt CPB-directeur Pieter Hasekamp. Het is beter om het evenwicht te zoeken in afhankelijkheid, met oog voor de risico’s.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen