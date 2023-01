Opinie • 17:00 Wie onze fossiele industrie direct wil sluiten, ontneemt Nederland een grote kans Erik Klooster Ons land kan niet in zijn eentje het tempo van de energietransitie bepalen. Voor vergroening hebben we de ‘oude’ industriebedrijven juist keihard nodig, schrijft Erik Klooster van de koepel van energiebedrijven in de mobiliteit en industrie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen