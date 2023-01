Opinie • 15:00 Europa, trap er niet in, kies geen partij tegen China Maria Demertzis Nederland en Frankrijk broeden op een protectionistisch antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA). Zo'n besluit zal ook de Europese handel met China raken. Volgens Maria Demertzis moet de EU niet in die val trappen, want onze onafhankelijkheid komt in gevaar.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen