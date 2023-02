Opinie • 15:00 Rusland, steeds vaster ingeklemd tussen sancties en argwaan Gijs Kessler Bij de droevige mijlpaal van één jaar Oekraïneoorlog grijpt Rusland-expert Gijs Kessler het moment aan om te kijken naar de consequenties die de oorlog op de lange termijn voor Rusland heeft. Hij ziet een gesloten land, dat klem zit tussen buitenlandse sancties en Poetins xenofobie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen