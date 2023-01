Opinie • 16:45 De boardroom kan flink scoren met activisme Peeter Verlegh Bij de Pride, bij het WK en zelfs bij abortuswetgeving roeren merken zich in het publieke debat. Volgens hoogleraar Peeter Verlegh doen ze dat niet louter voor een betere wereld: merkactivisme doet het goed op de arbeidsmarkt én bij investeerders. Volop reden om de vraag 'Wat vindt ons merk?' in de bestuurskamers op de agenda te zetten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen