Opinie • 15:00 Verduurzaam woningen door overwaarde vrij te spelen Casper van Ewijk Arjen Gielen Marike Knoef Mauro Mastrogiacomo Door huiseigenaren de overwaarde te laten gebruiken, kunnen woningen versneld worden verduurzaamd. Dat vraagt een nieuwe hypotheekvorm én een voortrekkersrol van de pensioensector.

