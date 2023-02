Opinie • 06:00 Waar blijft de wekelijkse persconferentie over het klimaat? Marjan Minnesma Burgers en overheid staan in de klimaatcrisis steeds meer tegenover elkaar. Hoe kunnen we de polarisatie een halt toeroepen? Laat de minister-president het klimaatbeleid elke week uitleggen, de urgentie benadrukken én hoop geven, adviseert Urgenda-directeur Marjan Minnesma.

