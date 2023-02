Opinie • 15:00 Slavernijverleden: Wat zetten we zelf achter die komma? Nori Spauwen Dit jaar is ons herdenkingsjaar: 150 jaar afschaffing van de slavernij. Het kabinet maakte in december excuses voor het slavernijverleden. 'We zetten een komma, geen punt,' zei premier Rutte. Het wordt tijd dat we gaan inzien dat het verleden doorwerkt in het heden, schrijft politiek filosoof Nori Spauwen.

