Opinie • 15:30 Kabinet, steun de hardwerkende Nederlander met een liberalere inkomstenbelasting Michiel Suijker Pim Tolmeijer De VVD zegt de partij voor de hardwerkende Nederlander te zijn, maar dat zien we onvoldoende terug in het kabinetsbeleid. Dat vindt de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD. Zij pleiten daarom voor een andere inkomstenbelasting.

