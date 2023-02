Opinie • 13:59 Zo maak je al die lange vergaderingen wél zinvol Femke de Vries Veel vergaderingen worden een rituele dans waar de organisatie niet mee geholpen is. Een bestuur dat zijn tijd goed wil besteden, doet er verstandig aan regie te nemen op de eigen vergaderagenda en de juiste vragen te stellen, schrijft Femke de Vries.

