Expert • 19:00 Laten we de polarisatie niet overschatten Naomi Ellemers Veel mensen denken dat onze opvattingen over (bijvoorbeeld) klimaatbeleid mijlenver uiteen liggen. Dat maakt dat bestuurders niet in actie durven komen, en burgers de moed verliezen. Volgens hoogleraar Naomi Ellemers laat onderzoek zien dat die beeldvorming niet klopt. Wie zorgen en problemen benoemt zonder te overdrijven, helpt mensen om samen in actie te komen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen