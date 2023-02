Opinie • 14:00 Johan Remkes: 'De Groningse levensaders worden langzaam afgeknepen' Johan Remkes René Paas Koen Schuiling Henk Jan Bolding Adriaan Hoogendoorn Jaap Kuin Berry Link Cora-Yfke Sikkema Klaas Sloots Ard van der Tuuk Jaap Velema Ben Visser Geert-Jan ten Brink Roeland van der Schaaf Bij het schadeherstel van de huizen van de Groningers ging van elke euro 74 cent naar de uitvoeringskosten. Intussen worden projecten voor de toekomst, zoals het herstel van de Eemshaven, opnieuw uitgesteld. Zo worden de Groningers elke dag weer geconfronteerd met wantrouwen en verwaarlozing, stelt Johan Remkes met betrokken bestuurders uit de provincie. Den Haag moet nu onomwonden voor Groningen kiezen, vooruitlopend op de eindconclusies die de parlementaire enquêtecommissie op 24 februari presenteert.

