Opinie • 11:00 Maak van studenten geen papegaaien José van Dijck Taal en kritisch schrijven krijgen steeds minder prioriteit op universiteiten. Investeer meer in de taalontwikkeling van studenten. Dat maakt hen niet alleen weldenkende mensen, maar leert ze ook ethisch om te gaan met nieuwe media als ChatGPT, schrijft universiteitshoogleraar José van Dijck.

