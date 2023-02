Opinie • 16:00 Wat is de Nederlandse visie op de mondiale rechtsorde? Janne Nijman Nederland is terug van een geopolitieke vakantie. Hoogleraar Janne Nijman betoogt dat ouderwetse machtspolitiek als antwoord niet toereikend is, en dat we de vraag moeten stellen welke internationale rechtsorde we willen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen