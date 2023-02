Opinie • 15:00 Je kunt een bedrijf als Shell niet verwijten dat het winst wil maken Harry Hummels De morele oproepen vanuit de Kamer en het kabinet zijn loos, vindt Harry Hummels. In de hoge winsten van de energiemaatschappijen wreekt zich dat de politiek het al decennialang vertikt om ook maar enigszins marktregulerend op te treden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen