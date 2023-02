Opinie • 16:00 Wees eens wat nieuwsgieriger naar je werknemer Karen van Oudenhoven Volgens SCP-directeur Karen van Oudenhoven lossen we de krapte op de arbeidsmarkt alleen op met meer oog voor het individu. Stel mensen beter in staat om hun talent te ontplooien en om werk en zorg te combineren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen