Expert • 15:30 Laat datawaakhonden de AVG niet oprekken Axel Arnbak Toezichthouders toveren allerlei nieuwe criteria tevoorschijn die niet in de gedetailleerde privacywet AVG staan. Volgens Axel Arnbak moeten zij de spelregels niet tijdens de wedstrijd mogen veranderen.

