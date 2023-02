Opinie • 15:00 Het verschil tussen boomers en wokies is minder groot dan je denkt Bobby Duffy We worden bestookt met verhalen over een woke generatie die is geobsedeerd door ‘safe spaces’ en een ‘cancelcultuur’ cultiveert. Maar dat beeld is misleidend. Volgens auteur en hoogleraar Bobby Duffy wordt de kloof tussen generaties overdreven en spelen (sociale) media daarin een bedenkelijke rol.

