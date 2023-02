Expert • 14:30 Wij hebben te veel banen, niet te weinig mensen Sandra Phlippen De krapte op de arbeidsmarkt lossen we alleen op als we de generieke steunmaatregelen van de overheid omzetten in gerichte steun. Zo kan de arbeidsvraag afkoelen, schrijft econoom Sandra Phlippen.

