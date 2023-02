Opinie • 16:00 Willen partijen de lat wat hoger leggen, of een loopje met de rechtsstaat nemen? Reacties 'Klimaatbeleid is een zaak van de politiek en niet van de rechter,' stelt de SGP met een motie om te onderzoeken of er strengere eisen kunnen worden gesteld aan (klimaat)organisaties die de staat voor de rechter slepen. VVD en CDA hielpen de motie aan een Kamermeerderheid, maar hun jongerenorganisaties zijn daar allesbehalve gelukkig mee.

